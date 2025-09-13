A sorpresa la saltatrice italiana Larissa Iapichino non si è qualificata per la finale del salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera, in corso a Tokyo. Prima della gara Iapichino, 23 anni, era considerata tra le favorite per la vittoria finale: quest’anno aveva vinto gli Europei indoor e, per la seconda volta di fila, la classifica generale del salto in lungo nella Diamond League, il principale circuito mondiale di gare di atletica. Era anche arrivata quarta alle ultime Olimpiadi.

Nelle qualificazioni Iapichino ha fatto tre salti piuttosto deludenti per i suoi standard: ha saltato 6,52 metri, poi 6,56 metri e infine 6,32 metri, quindi la sua misura migliore è stata di 50 centimetri in meno rispetto al suo record di 7,06 metri. È arrivata quindicesima, e solamente le prime dodici si qualificavano alla finale.