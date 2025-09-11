L’ex vice capo dei servizi segreti moldavi è stato arrestato in Romania con l’accusa di aver passato informazioni segrete alla Bielorussia

In un’operazione congiunta tra la polizia rumena, ceca e ungherese è stato arrestato Alexandru Balan, ex vice capo dei servizi segreti moldavi, ritenuto responsabile di tradimento per aver passato segreti di stato ad alcune persone dei servizi segreti bielorussi.

Alexandru Balan è accusato di essersi incontrato nel 2024 e nel 2025 a Budapest, in Ungheria, con alcuni membri dei servizi segreti bielorussi, a cui avrebbe dato delle informazioni coperte da segreto di stato in cambio di soldi. Non è stato reso noto quali informazioni avrebbe passato, ma Eurojust, l’agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale che ha coordinato l’operazione, ha detto che i due incontri hanno messo in pericolo la sicurezza nazionale della Romania. Balan è stato arrestato l’8 settembre proprio in Romania, stato dell’Europa orientale che fa parte dell’Unione Europea.

La Moldavia è un paese candidato a entrare nell’Unione Europea, fino al 1991 faceva parte dell’Unione Sovietica, e da tempo nella sua politica ci sono forti ingerenze da parte della Russia, come si è visto durante durante la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre del 2024. La Bielorussia, che è controllata in maniera autoritaria da più di trent’anni dal presidente Alexander Lukashenko, è un’alleata della Russia.