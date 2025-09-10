È morto a 41 anni Paul Baccaglini: era stato inviato delle “Iene” e presidente della squadra di calcio del Palermo

È morto a 41 anni Paul Baccaglini, che per diversi anni fu inviato del programma televisivo Le Iene e che per un breve periodo nel 2017 fu presidente della squadra di calcio del Palermo. È stato trovato morto dalla compagna nella sua casa di Segrate, alla periferia di Milano: al momento non si conoscono le cause della morte. Baccaglini era nato negli Stati Uniti da padre statunitense e madre italiana, e si era trasferito in Italia da bambino. Aveva iniziato la carriera nello spettacolo lavorando in radio, per poi andare alle Iene. In seguito aveva cominciato a lavorare nella finanza, e aveva creato un proprio fondo con cui nel 2017 aveva presentato un’offerta per comprare il Palermo. Dopo un primo accordo preliminare, nel marzo di quell’anno era stato nominato presidente, ma nel luglio successivo l’offerta era stata rifiutata e lui si era dimesso.