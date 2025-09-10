Tre dirigenti locali di Forza Nuova in Calabria sono stati arrestati per aver aggredito un uomo

Mercoledì a Catanzaro, in Calabria, sono stati arrestati tre dirigenti locali della sezione calabrese del partito neofascista Forza Nuova. Sono Carmelo La Face (47 anni), responsabile regionale, Giuseppe Sestito (55 anni), referente provinciale per la città, e Giuseppe Mumoli (29 anni), referente cittadino. I tre sono accusati di aver aggredito un uomo di origine marocchina che camminava in centro a Catanzaro, a marzo, minacciandolo, picchiandolo e inseguendolo con un’auto. La giudice per le indagini preliminari di Catanzaro ha disposto gli arresti domiciliari, su richiesta della procura: i reati ipotizzati sono di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Durante l’arresto è anche stata ritrovata una mazza di ferro: la procura ritiene sia stata utilizzata durante l’aggressione.

