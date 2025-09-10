Oggi c’è allerta arancione per il maltempo in parti di Lazio, Umbria, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia

Mercoledì 10 settembre 5 regioni sono del tutto o in parte in allerta arancione, il secondo livello su tre, definita come moderata, per i temporali (inclusa la zona di Roma), o per il rischio idrogeologico (inclusa quella di Milano). L’intero territorio del Lazio e dell’Umbria sono in allerta arancione per i temporali, assieme alla parte sud-ovest della Toscana (che non include Firenze), che è in allerta arancione anche per rischio idrogeologico. In Lombardia le zone in allerta arancione per rischio idrogeologico sono quella attorno a Milano, a Varese, al lago di Como e le prealpi bergamasche. In Friuli Venezia Giulia sono in allerta arancione per rischio idrogeologico le zone attorno a Udine, Gorizia e Trieste.

Il rischio idrogeologico riguarda la possibilità che si verifichino frane o inondazioni a causa della saturazione di acqua del terreno, che quindi non riesce più ad assorbire le precipitazioni. L’allerta per i temporali prevede gli stessi pericoli di quella per rischio idrogeologico, a cui si aggiunge però maggiore incertezza nelle previsioni meteo e i possibili danni per precipitazioni intense, raffiche di vento, fulmini e grandinate. L’allerta arancione prevede la possibilità di morti ed estesi danni a edifici e infrastrutture.

