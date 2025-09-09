La Corte Suprema thailandese ha deciso che l’ex primo ministro Thaksin Shinawatra dovrà scontare un anno di pena in carcere

Martedì la Corte Suprema della Thailandia ha ordinato all’ex primo ministro Thaksin Shinawatra di scontare un anno di pena in carcere. La Corte Suprema ha giudicato illegale il fatto che l’ex primo ministro avesse scontato sei mesi di una sua precedente condanna in ospedale, evitando il carcere.

Thaksin (in Thailandia i politici vengono chiamati abitualmente con il nome proprio) è stato il politico più importante del paese degli ultimi 25 anni. Fu in carica dal 2001 al 2006, quando fu deposto con un golpe militare, e visse a Dubai per anni anche per evitare di scontare una condanna del 2008 per abuso di potere.

Tornò nel paese nel 2023 e scontò la sua pena in detenzione nell’ospedale in cui era stato ricoverato al suo rientro, senza andare in prigione. Il re gli concesse poi uno sconto di pena, riducendola da 8 anni a 1, e dopo sei mesi fu liberato con la condizionale. Ad agosto del 2025 era inoltre stato prosciolto dall’accusa di lesa maestà. La scorsa settimana Thaksin era andato di nuovo a Dubai, cosa che aveva fatto pensare che volesse evitare di essere in Thailandia il giorno della sentenza della Corte Suprema, ma era invece tornato lunedì.