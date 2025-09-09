Durante Juventus-Inter di sabato prossimo l’arbitro indosserà una videocamera, per la prima volta in Serie A

Sabato durante la partita del campionato maschile di calcio tra Juventus e Inter, che inizierà alle 18, verrà usata per la prima volta la Refcam, una piccola videocamera posizionata sulla base dell’archetto del microfono dell’arbitro. La Refcam, il cui nome nasce dall’unione delle abbreviazioni delle parole inglesi referee, che significa arbitro, e camera, videocamera, permetterà alle televisioni di avere un nuovo tipo di ripresa e ai tifosi di vedere momenti di gioco dal punto di vista dell’arbitro, quindi più dinamici e vicini ai giocatori rispetto alle immagini standard.

La Refcam è una microcamera ad alta risoluzione e pesa circa 6 grammi. I video che produrrà potranno essere usati dalle televisioni sia in diretta sia come replay, e si aggiungeranno ai video a disposizione del VAR. Il VAR è il sistema che prevede la presenza di un altro arbitro in una sala video che può rivedere le azioni al rallentatore da varie angolazioni, e richiamare l’arbitro di campo quando pensa che possa aver preso una decisione sbagliata in situazioni determinanti.

L’annuncio è stato fatto dalla Lega Serie A, che si occupa di gestire e organizzare il campionato, spiegando che la Serie A è stata selezionata per utilizzare queste nuove videocamere, che sono già state usate per la prima volta durante il Mondiale per club, giocato negli Stati Uniti tra giugno e luglio. A febbraio invece la Serie C, il terzo campionato di calcio maschile più importante in Italia, aveva introdotto l’utilizzo di una videocamera simile, posizionata però sul petto dell’arbitro, durante alcune partite.

