Un gruppo armato islamista ha ucciso almeno 80 persone nell’est della Repubblica Democratica del Congo

Le Forze Democratiche Alleate, un gruppo armato islamista affiliato allo Stato Islamico, hanno ucciso almeno 80 persone nell’est della Repubblica Democratica del Congo, nella provincia del Kivu Nord. Il capo dell’amministrazione militare della zona di Lubero, dove è avvenuto l’attacco, ha detto all’agenzia di stampa cinese Xinhua che le persone uccise sono circa 80 e il loro numero potrebbe salire ulteriormente, dato che ci sono molti dispersi, e che alcune persone sono state prese in ostaggio. L’attacco è stato compiuto lunedì sera durante un funerale nel centro di Ntoyo. Un funzionario locale ha detto a Reuters che la maggior parte delle persone sono state uccise a colpi di machete.

Le Forze Democratiche Alleate sono nate negli anni Novanta e si sono affiliate allo Stato Islamico fra 2018 e 2019. Attaccano regolarmente le cittadine e i villaggi nella zona al confine fra Congo e Uganda, spesso prendendo di mira le cerimonie cristiane. Nella regione sono attivi anche vari altri gruppi armati, solitamente formati su base etnica o religiosa, fra cui l’M23, che nel 2024 ha occupato una vasta zona nelle province del Kivu Nord e Sud.