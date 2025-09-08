A Londra la metropolitana è bloccata per uno sciopero che durerà fino a giovedì

Lunedì mattina a Londra è iniziato un grosso sciopero che coinvolge la metropolitana cittadina, frequentata ogni giorno da milioni di persone: è stato organizzato dal principale sindacato dei lavoratori del settore per protestare contro i turni di lavoro ritenuti insostenibili e gli stipendi troppo bassi e chiedere una riduzione delle ore di lavoro. Lo sciopero durerà quattro giorni ed è previsto che la metropolitana riprenderà a funzionare normalmente venerdì mattina. Fino ad allora la società del trasporto pubblico della città, Transport for London (TfL), ha detto di aspettarsi un servizio ridotto o nullo. Le linee della Overground, il sistema ferroviario suburbano, dovrebbero continuare a funzionare.

Il Guardian scrive che lunedì mattina la metropolitana è rimasta chiusa e che il sito di TfL è andato in crash perché le persone cercavano di capire che alternative c’erano per spostarsi. Si sono inoltre formate lunghe code alle fermate degli autobus, che invece funzionano.

La metropolitana di Londra ha 272 stazioni e undici linee che attraversano la città. Il sindacato (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) aveva annunciato lo sciopero nelle scorse settimane. TfL ha detto di avere proposto un aumento degli stipendi ma di non poter diminuire le ore di lavoro. Allo sciopero partecipano circa 10mila lavoratori iscritti al sindacato. Nelle scorse settimane i Coldplay avevano addirittura spostato due delle date finali del loro tour per le ripercussioni dello sciopero dei trasporti.