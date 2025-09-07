Quasi tutte le prime pagine nazionali riportano alcune parole del videomessaggio in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza dell’Unione Europea al Forum TEHA-Ambrosetti di Cernobbio. Si parla poi dei vincitori della Mostra del cinema di Venezia (il Leone d’oro è andato a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush, Toni Servillo ha vinto il premio per il miglior attore), della camera ardente di Giorgio Armani e della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano. I giornali sportivi si concentrano sul fatto che oggi si giocheranno due importanti finali che coinvolgeranno atleti italiani: la finale dei mondiali femminili di pallavolo, alle 14:30, e la finale degli US Open in cui Jannik Sinner giocherà contro Carlos Alcaraz, alle 20:00.