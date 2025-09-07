Le prime pagine di oggi
Le parole di Mattarella sull'Europa, i vincitori della Mostra del cinema di Venezia e le due importanti finali che oggi coinvolgono atleti italiani
Quasi tutte le prime pagine nazionali riportano alcune parole del videomessaggio in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza dell’Unione Europea al Forum TEHA-Ambrosetti di Cernobbio. Si parla poi dei vincitori della Mostra del cinema di Venezia (il Leone d’oro è andato a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush, Toni Servillo ha vinto il premio per il miglior attore), della camera ardente di Giorgio Armani e della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano. I giornali sportivi si concentrano sul fatto che oggi si giocheranno due importanti finali che coinvolgeranno atleti italiani: la finale dei mondiali femminili di pallavolo, alle 14:30, e la finale degli US Open in cui Jannik Sinner giocherà contro Carlos Alcaraz, alle 20:00.