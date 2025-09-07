Un danno ad alcuni cavi sottomarini nel mar Rosso ha causato interruzioni di internet in Asia

Sabato un danno ad alcuni cavi sottomarini per le telecomunicazioni nel mar Rosso ha causato interruzioni o rallentamenti di internet in vari paesi dell’Asia. Tra questi, secondo il sito di monitoraggio della rete NetBlocks, ci sono Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Pakistan e India. Non si conoscono al momento le cause del guasto: potrebbe essere un incidente (causato per esempio da un’ancora gettata da una nave, che passando sui cavi li ha danneggiati) oppure un attacco intenzionale.

In passato per incidenti di questo genere nel mar Rosso è stato accusato il gruppo politico armato sciita degli Houthi, che controlla buona parte del territorio dello Yemen ed è sostenuto dall’Iran. Loro hanno sempre negato. Tra il novembre del 2023 e il gennaio del 2025 gli Houthi avevano attaccato oltre un centinaio di navi che transitavano dal mar Rosso, come forma di sostegno ad Hamas e alla causa palestinese.

– Leggi anche: Dobbiamo preoccuparci di più di cavi e tubi sottomarini?