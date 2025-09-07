Dove vedere la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e a che ora inizia

Domenica 7 settembre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz giocheranno la finale degli US Open, uno dei quattro tornei più importanti del tennis (i cosiddetti Slam, o tornei del Grande Slam). La partita è in programma alle 20 italiane e si potrà vedere in abbonamento su Sky Sport e sulla piattaforma di streaming NOW; ma sarà disponibile anche in chiaro su SuperTennis, la tv della federazione tennistica italiana, sul canale 64, e gratuitamente in streaming su SuperTenniX (che è il servizio di streaming di SuperTennis, di cui esiste sia il sito sia l’app).

È la terza finale consecutiva di un torneo del Grande Slam tra Sinner e Alcaraz (e anche la terza in generale), dopo quelle del Roland Garros a giugno (vinta da Alcaraz) e di Wimbledon a luglio (vinta da Sinner). È l’ennesima partita molto attesa tra i due tennisti più forti al mondo, che ormai si conoscono molto bene e quando giocano contro riescono quasi sempre ad alzare il proprio livello, con il risultato che le loro partite sono sempre molto combattute e spettacolari. Questa volta si giocano anche il primato nella classifica mondiale: al momento Sinner è primo, ma se dovesse perdere verrebbe superato da Alcaraz.