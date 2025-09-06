Weekly Beasts

APOPO è un’organizzazione con sede in Tanzania che addestra e impiega ratti giganti africani in operazioni di ricerca e soccorso, di sminamento e di rilevamento del batterio della tubercolosi, sfruttando il loro olfatto estremamente sensibile. Come si vede in una delle fotografie di questa raccolta, quando i ratti sono alle prese con le simulazioni del lavoro di ricerca di sopravvissuti indossano un piccolo zaino con all’interno un localizzatore GPS: una volta individuato qualcuno tra le macerie, mordono o grattano una sorta di piccolo interruttore che hanno addosso e che attiva l’allarme, allertando i soccorritori. Poi, tra gli altri animali fotografati in settimana, ci sono babbuini che attraversano un’autostrada del Sudafrica, un pudu con una zampa fasciata e un barbagianni, che con un occhio chiuso e uno aperto sembra faccia l’occhiolino.