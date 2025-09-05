Nella Repubblica Democratica del Congo c’è una nuova epidemia di ebola

La Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato l’inizio di una nuova epidemia di ebola nella regione centro-meridionale di Kasai, dove 15 persone sono morte dopo essere state contagiate dallo Zaire ebolavirus, la variante più letale tra i virus che trasmettono l’ebola. I casi sospetti sono in tutto 28. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il governo ha a disposizione trattamenti e anche 2mila dosi di vaccini, e insieme al Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Africa hanno inviato squadre di epidemiologi esperti nella regione. L’area in cui si è sviluppata l’epidemia però è particolarmente difficile da raggiungere: si trova a più di un giorno di viaggio da Tshikapa, il capoluogo della regione di Kasai, che a sua volta è a più di 800 chilometri dalla capitale Kinshasa.

Questa è la 15esima epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo da quando venne identificato il virus, nel 1976. L’ultima era stata nel 2022 e aveva fatto 6 morti; la più letale tra il 2018 e il 2020, quando erano morte più di 2mila persone. Il virus ebola provoca febbri emorragiche che sono molto spesso letali, e si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei.