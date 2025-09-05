Ha chiuso il Plastic, famosa e storica discoteca di Milano

Ha chiuso il Plastic, storica discoteca di Milano, che dal 1980 fu uno dei luoghi principali della vita notturna della città e svolse un ruolo importante nella promozione della cultura alternativa e nell’aggregazione della comunità queer. Il club lo ha annunciato giovedì sui social network, dicendo che quella dello scorso 28 giugno è stata la sua ultima serata, e senza dare delle motivazioni. Secondo il Corriere della Sera, però, la ragione è che c’erano meno clienti e che alcuni residenti di un palazzo vicino hanno fatto causa per l’eccessivo volume. I costosi lavori di ristrutturazione e insonorizzazione non sono bastati a rendere a norma il locale. Dal 2012 il Plastic era in via Gargano, nella periferia sud di Milano vicino al quartiere Corvetto, dopo che si era trasferito dalla sede storica in viale Umbria davanti al parco Formentano.

Il Plastic era stato aperto da Nicola Guidicci e Lucio Nisi, ed è stato conosciuto e frequentato da diverse generazioni di milanesi e non, ospitando feste ogni weekend e portando in città mode e musica internazionali e alternative. Negli anni Ottanta era famoso anche perché spesso ci si potevano incontrare delle celebrità, da Freddie Mercury a Madonna, da Andy Warhol a Keith Haring, alcune delle quali erano clienti ricorrenti. In tempi più recenti il locale era diventata una discoteca più simile ad altre, ma continuava a ospitare dj famosi e a essere un riferimento in particolare per le persone LGBTQ+ di Milano.