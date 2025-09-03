Il primo ministro ad interim della Thailandia ha chiesto al re di sciogliere il parlamento e convocare nuove elezioni

Mercoledì il primo ministro ad interim della Thailandia, Phumtham Wechayachai del partito Pheu Thai (di centrodestra), ha proposto di sciogliere il parlamento e convocare le elezioni parlamentari anticipate. La Costituzione thailandese prevede che il re debba decidere se approvare la proposta o meno, e che le nuove elezioni si debbano tenere fra i 45 e i 60 giorni dopo lo scioglimento.

Phumtham Wechayachai è diventato primo ministro ad interim venerdì a causa della rimozione dall’incarico di Paetongtarn Shinawatra (sempre del partito Pheu Thai) da parte della Corte costituzionale della Thailandia. Da luglio la prima ministra era coinvolta in un grave scandalo causato dalla diffusione della registrazione di una telefonata in cui parlava di una disputa territoriale tra Thailandia e Cambogia con l’ex primo ministro cambogiano Hun Sen. Nella telefonata la prima ministra usava toni molto deferenti e criticava un generale thailandese, e per questo era stata considerata poco appropriata. Poche settimane dopo c’erano stati alcuni giorni di scontri al confine fra i due paesi proprio per quella disputa.

La scelta di dissolvere il parlamento è legata al fatto che il Partito del Popolo, il principale partito di opposizione (di centrosinistra) che ha anche il maggior numero di seggi in parlamento, aveva detto che non avrebbe sostenuto il candidato proposto da Pheu Thai come primo ministro. Al suo posto ha scelto di appoggiare Anutin Charnvirakul, che fa parte di un altro partito di opposizione, il Partito Bhumjaithai, che ha posizioni più conservatrici. Fino a luglio il Bhumjaithai governava con il Pheu Thai, ma era uscito dalla coalizione sempre a causa della telefonata della prima ministra con Hun Sen. Anutin Charnvirakul è già stato vice primo ministro e due volte ministro.