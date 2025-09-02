È morto a 73 anni Graham Greene, l’attore nativo americano noto soprattutto per “Balla coi lupi”

È morto a 73 anni Graham Greene, attore canadese di origine nativa americana noto soprattutto per aver interpretato il ruolo dello sciamano Uccello Scalciante della tribù dei Sioux nel film del 1990 Balla coi lupi, diretto da Kevin Costner. Per quel ruolo, che gli diede grande notorietà in tutto il mondo, fu candidato al premio Oscar per il miglior attore non protagonista.

Greene era nato nella riserva delle sei nazioni di Brantford, in Ontario, e aveva iniziato a lavorare in teatro, al cinema e in tv negli anni Ottanta. Dopo il successo di Balla coi lupi era diventato uno degli attori di Hollywood più richiesti per interpretare la parte del nativo americano in film storici e western. Aveva recitato, tra gli altri, nei film Revolution, Cuore di tuono, Genitori cercasi, Die Hard e Il miglio verde.