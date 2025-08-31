Dopo 13 anni al Leicester, l’attaccante inglese Jamie Vardy giocherà con la Cremonese

Il calciatore inglese Jamie Vardy, attaccante del Leicester con cui ha giocato per 13 anni vincendo uno storico e sorprendente campionato nel 2016, giocherà in Serie A alla Cremonese. La notizia è stata data da due rispettati e affidabili giornalisti esperti di calciomercato, Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, secondo i quali Vardy arriverà stasera a Milano per firmare il contratto: Romano scrive che sarà di un anno, più un altro opzionale se la Cremonese – che è appena stata promossa dalla Serie B – riuscisse a non retrocedere e restare in Serie A.

Vardy ha 38 anni ed è stato il giocatore più rappresentativo di una squadra che fece un’impresa sportiva memorabile e forse irripetibile. Nella stagione 2015-2016 il Leicester era allenato da Claudio Ranieri, oggi dirigente della Roma, e in tutta la sua storia non aveva mai vinto una Premier League, il massimo campionato inglese. Vardy era praticamente sconosciuto e assai poco considerato: aveva giocato una sola Premier League l’anno prima sempre con il Leicester, che era arrivato quattordicesimo, perciò all’inizio della stagione successiva nessuno si aspettava granché. Ranieri però riuscì a organizzare bene la squadra, in modo che fosse compatta in difesa e concreta in attacco: molte partite furono vinte con un gol di scarto, spesso con il contributo decisivo di Vardy.

Piano piano, anche grazie a prestazioni discontinue delle altre squadre, il Leicester salì in classifica e alla fine vinse inaspettatamente il campionato, tra le attenzioni sempre crescenti di un pubblico che si era appassionato alla storia della squadra, anche fuori dall’Inghilterra. Vardy terminò quella stagione segnando 24 gol. Rimase poi al Leicester nonostante numerose offerte, fino alla scorsa stagione.

