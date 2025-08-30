Weekly Beasts

Tra le immagini di animali della settimana c’è un istante di ritrovata libertà, ripreso nella foto di un parrocchetto che spicca il volo dalla mano della first lady brasiliana Rosangela da Silva durante un’operazione di reinserimento in natura nella riserva di Chapada Imperial, a Brasilia, in Brasile. Nella stessa occasione sono state fotografate anche due are golablu, due fornai rossicci e una marmosetta. Poi altri compleanni di panda, un orso grizzly e bufali spostati dalle acque del fiume Ravi a Lahore, durante l’allerta per le gravi alluvioni in Pakistan. Per finire con un po’ degli animali che vivono nei dintorni del lago Naivasha, in Kenya: uno struzzo, due impala e un ippopotamo che dorme vicino all’acqua.