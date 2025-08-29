Almeno 69 persone migranti sono morte e altre sono disperse per un naufragio al largo della Mauritania

La Guardia costiera della Mauritania ha detto che almeno 69 persone sono morte in un naufragio al largo del paese, lungo la costa dell’Africa occidentale. Il naufragio è avvenuto martedì, ma la Guardia costiera ha dato la notizia venerdì: inizialmente la stima era di 49 persone morte, poi è stata aggiornata a 69. Sono state soccorse 17 persone ancora vive e le ricerche di eventuali persone disperse sono tuttora in corso.

Dalla Mauritania parte una rotta sempre più usata dalle persone migranti che vogliono raggiungere l’Europa attraverso le isole Canarie. Secondo la Guardia costiera del paese l’imbarcazione naufragata era una piroga di legno (cioè un’imbarcazione a remi, piuttosto precaria per un viaggio di quel tipo): era partita una settimana fa dal Gambia e a bordo c’erano circa 160 persone, provenienti prevalentemente da Gambia e Senegal.