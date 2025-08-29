Celebripost

Da pochi giorni è iniziato il festival del cinema di Venezia, catalizzando su di sé tutte le attenzioni fotografiche nei confronti di attori e attrici che passano di lì: si sono già visti George Clooney, Emma Stone, Cate Blanchett, Julia Roberts, ma anche i registi Paolo Sorrentino, Werner Herzog e Francis Ford Coppola. Al di fuori del circuito del festival valeva la pena fotografare Taylor Swift e Travis Kelce pochi giorni dopo aver annunciato che si sposeranno, quelli alla prima di I Roses e un po’ di facce al torneo degli U.S. Open: l’attore Lin-Manuel Miranda sugli spalti e i tennisti Coco Gauff e Carlos Alcaraz in campo.