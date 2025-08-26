È morta a 42 anni l’attrice spagnola Verónica Echegui, nota in Italia per aver recitato in “Lasciati andare” con Toni Servillo

È morta l’attrice spagnola Verónica Echegui, conosciuta anche in Italia per aver recitato nel film Lasciati andare, in cui era tra i protagonisti insieme a Toni Servillo, Carla Signoris e Luca Marinelli. Aveva 42 anni ed era malata di tumore da tempo. Echegui era molto nota in Spagna, dove anche il primo ministro Pedro Sánchez l’ha ricordata su X descrivendola come «un’attrice di enorme talento e umiltà, morta troppo giovane». Echegui – il cui vero nome era Verónica Fernández de Echegaray – era nata a Madrid nel 1983 e aveva cominciato a recitare nel film di Bigas Luna Yo soy la Juani, del 2003. Negli anni seguenti aveva partecipato a molti apprezzati film spagnoli, e anche internazionali: tra questi La fredda luce del giorno, Mi stai ammazzando, Susana, Hunter’s Prayer – In fuga, e l’italiano Lasciati andare del 2017, di Francesco Amato.