Su Spotify si potrà anche chattare

La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato di aver introdotto nella sua applicazione una nuova funzione di chat, con cui ogni utente potrà condividere i contenuti del servizio con altri utenti e inviare messaggi di testo. Spotify ha detto che la nuova funzione sarà disponibile nel corso della settimana solo in alcuni paesi (ma non ha specificato quali) e sarà utilizzabile da tutti, indipendentemente dal tipo di abbonamento.

