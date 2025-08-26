NewsletterPodcast
Su Spotify si potrà anche chattare

Un'immagine pubblicata da Spotify che mostra il funzionamento della nuova chat
La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato di aver introdotto nella sua applicazione una nuova funzione di chat, con cui ogni utente potrà condividere i contenuti del servizio con altri utenti e inviare messaggi di testo. Spotify ha detto che la nuova funzione sarà disponibile nel corso della settimana solo in alcuni paesi (ma non ha specificato quali) e sarà utilizzabile da tutti, indipendentemente dal tipo di abbonamento.

