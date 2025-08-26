La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura al bombardamento israeliano di ieri sull’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, nel quale sono morte almeno venti persone fra cui cinque giornalisti. Qualche giornale titola invece sulle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Trump, che dopo un colloquio con il presidente russo Putin ha nuovamente criticato il presidente ucraino Zelensky, dicendo che non darà più aiuti economici all’Ucraina, il Messaggero apre su possibili modifiche ai requisiti per ottenere l’assegno di inclusione, e Libero critica il presidente francese Macron. I giornali sportivi commentano la vittoria dell’Inter nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A maschile e seguono le trattative del calciomercato.