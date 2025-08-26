Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi sarà il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana

Alessandro Tomasi sarà il candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali in Toscana, che saranno il 12 e il 13 ottobre. Tomasi è stato scelto lunedì sera al termine di una riunione dei partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati). Ha 45 anni ed è stato eletto sindaco di Pistoia nel 2017 con Fratelli d’Italia, e confermato per un secondo mandato nel 2022. Il suo principale avversario alle regionali sarà il presidente uscente Eugenio Giani, del PD, che sarà sostenuto anche da Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, e dal Movimento 5 Stelle.