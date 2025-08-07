Alle elezioni regionali in Toscana il M5S sosterrà Eugenio Giani, presidente uscente e candidato del centrosinistra

Giovedì gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno votato per sostenere il candidato proposto dal Partito Democratico, Eugenio Giani, alle prossime elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre. Al sondaggio online fra gli iscritti al M5S hanno votato circa 2.500 persone e il “sì” al sostegno a Giani ha ricevuto poco più di 1.500 voti. Giani è il presidente uscente, che si è candidato a un secondo mandato anche con il sostegno di Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa, tra gli altri. Difficilmente l’appoggio del M5S sarà determinante: alle ultime elezioni, nel 2020, il partito aveva presentato una propria candidata e ottenuto il 6,4 per cento (il PD prese il 34,7 per cento). Nell’attuale legislatura è stato all’opposizione.

La candidatura di Giani dovrebbe essere formalizzata dal PD giovedì sera. Il candidato del centrodestra dovrebbe essere Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, di Fratelli d’Italia, ma anche in questo caso la decisione non è stata ancora ufficializzata.