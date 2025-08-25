È stato ucciso un italiano che combatteva contro la Russia in Ucraina

Un cittadino italiano è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva come volontario contro la Russia: si chiamava Luca Cecca, aveva 34 anni ed era originario di Roma. Non si avevano più sue notizie da dicembre. La notizia della sua uccisione è stata data da Memorial – International Volunteers for Ukraine, un’associazione di stranieri che combattono insieme all’esercito ucraino, e confermata dal ministero degli Esteri italiano. Non si sa di preciso in che zona sia stato ucciso. Cecca è l’ottavo cittadino italiano a essere ucciso nella guerra in corso in Ucraina: una nona persona, Angelo Costanza, risulta dispersa dalla fine del 2024 ma la sua morte non è stata confermata dall’Italia.