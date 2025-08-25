La società statunitense Keurig Dr Pepper comprerà per 15,7 miliardi di euro JDE Peet’s, grossa società nederlandese di caffè

La società statunitense Keurig Dr Pepper ha detto che comprerà per 15,7 miliardi di euro in contanti JDE Peet’s, grossa società nederlandese attiva nel settore del caffè che tra i vari marchi ne ha alcuni noti in Italia, come Hag e Splendid. È una delle acquisizioni più grandi degli ultimi anni nel settore.

Keurig Dr Pepper ha detto che in seguito dividerà l’azienda in due entità, una per il caffè e una per le bevande analcoliche: sono già di proprietà dell’azienda marchi come Dr Pepper, 7UP e Schweppes.

Keurig Dr Pepper era nata nel 2018 quando Keurig, specializzata in prodotti del caffè, comprò e inglobò in sè Dr Pepper Snapple, molto forte nel settore delle bevande analcoliche. All’epoca fu l’acquisto più grande mai avvenuto nel settore delle bevande analcoliche, con un valore di circa 19 miliardi di dollari. La futura separazione in due società è legata alla crisi del settore del caffè, dovuta all’aumento dei prezzi delle materie prime e una domanda minore rispetto al passato, che ha reso meno conveniente per Keurig Dr Pepper tenere gli affari dei due settori insieme.