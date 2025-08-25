A Bruxelles una persona è stata accoltellata durante una manifestazione per la Palestina

Domenica pomeriggio a Bruxelles, in Belgio, una persona è stata accoltellata durante una manifestazione in sostegno del popolo palestinese in place du Samedi, nel centro della città. Una portavoce della polizia della città ha fatto sapere che la persona accoltellata è stata portata in ospedale in uno stato «critico» e che una persona sospettata di averla ferita è stata arrestata. La polizia tuttavia non ha dato ulteriori informazioni sull’accaduto perché le circostanze dell’aggressione devono ancora essere accertate. Non è nemmeno chiaro se la persona ferita stesse partecipando al corteo, che era partito dal quartiere di Molenbeek, aveva radunato qualche centinaio di persone e si è concluso davanti alla Borsa di Bruxelles.

Gli organizzatori della manifestazione hanno detto che una persona che non aveva nulla a che fare con il corteo ha aggredito alcuni manifestanti, e hanno condannato l’atto violento.