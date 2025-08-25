L’Angola ha vinto il campionato africano di basket battendo in finale il Mali, e senza mai perdere una partita

L’Angola ha vinto l’AfroBasket 2025, il campionato africano maschile di basket, battendo nettamente in finale il Mali, con il punteggio di 70-43. Per l’Angola, che è considerata la Nazionale africana più forte e più titolata, anche se non non vinceva l’Afrobasket dal 2013, è la dodicesima vittoria del torneo. L’Angola ha inoltre terminato il torneo da imbattuta, avendo vinto tutte e sei le partite giocate. Il Mali, invece, non aveva mai giocato prima una finale e all’inizio dell’Afrobasket non era neppure considerata tra le squadre favorite.

L’Angola, che ha giocato in casa il torneo, ha vinto la finale in modo abbastanza netto e agile: è sempre stata avanti nel punteggio e grazie a un’ottima prestazione della sua difesa ha concesso soltanto 43 punti agli avversari. Childe Dundao, che durante l’anno gioca nella squadra angolana Petro Atlético, è stato scelto come migliore giocatore del torneo (MVP, Most Valuable Player) anche perchè in finale è stato il giocatore con il maggior numero di punti segnati (16). Il terzo posto nel torneo è stato ottenuto dal Senegal, che nella finale per il terzo posto ha sconfitto il Camerun.