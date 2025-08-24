Molti giornali hanno in apertura la crisi diplomatica tra Italia e Francia causata da un’uscita del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che giorni fa aveva detto che Emmanuel Macron dovrebbe «attaccarsi al tram». Trova anche spazio la risposta possibilista del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a una domanda su un eventuale prossimo sgombero della sede di CasaPound a Roma. In molti riportano il presunto femminicidio di una donna di 47 anni avvenuto in provincia di Salerno. I giornali sportivi hanno in apertura i risultati delle partite di ieri sera, le prime del campionato della serie A, in particolare la vittoria del Napoli e la sconfitta del Milan.