L’Italia femminile di pallavolo ha vinto contro Cuba la sua seconda partita dei Mondiali

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto nettamente contro la nazionale cubana per 3 set a 0 (25-9, 25-8, 25-16) la sua seconda partita dei Mondiali 2025, dopo aver battuto la Slovacchia venerdì. La squadra allenata da Julio Velasco ha così ottenuto la sua trentunesima vittoria consecutiva. Se il Belgio – che è nello stesso girone dell’Italia insieme a Cuba e Slovacchia – dovesse vincere contro quest’ultima (giocheranno oggi alle 15:30), l’Italia si qualificherebbe agli ottavi di finale del torneo con una partita di anticipo.

I Mondiali femminili di pallavolo sono iniziati venerdì in Thailandia e dureranno fino al 7 settembre. La Nazionale italiana femminile è considerata la favorita per la vittoria, dato che ha vinto gli ultimi tre tornei internazionali a cui ha partecipato: la Nations League del 2024, le Olimpiadi del 2024 e, poche settimane fa, la Nations League del 2025. L’Italia femminile ha vinto solo una volta, nel 2002, i Mondiali di pallavolo. La prossima partita dell’Italia sarà contro il Belgio, martedì 26 alle 12:00. Le fasi finali dei Mondiali, invece, inizieranno il 29 agosto.

