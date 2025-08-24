NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto contro Cuba la sua seconda partita dei Mondiali

La giocatrice della Nazionale italiana Paola Egonu festeggia con Monica de Gennaro durante la Nations League, 9 luglio 2025 (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
La giocatrice della Nazionale italiana Paola Egonu festeggia con Monica de Gennaro durante la Nations League, 9 luglio 2025 (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto nettamente contro la nazionale cubana per 3 set a 0 (25-9, 25-8, 25-16) la sua seconda partita dei Mondiali 2025, dopo aver battuto la Slovacchia venerdì. La squadra allenata da Julio Velasco ha così ottenuto la sua trentunesima vittoria consecutiva. Se il Belgio – che è nello stesso girone dell’Italia insieme a Cuba e Slovacchia – dovesse vincere contro quest’ultima (giocheranno oggi alle 15:30), l’Italia si qualificherebbe agli ottavi di finale del torneo con una partita di anticipo.

I Mondiali femminili di pallavolo sono iniziati venerdì in Thailandia e dureranno fino al 7 settembre. La Nazionale italiana femminile è considerata la favorita per la vittoria, dato che ha vinto gli ultimi tre tornei internazionali a cui ha partecipato: la Nations League del 2024, le Olimpiadi del 2024 e, poche settimane fa, la Nations League del 2025. L’Italia femminile ha vinto solo una volta, nel 2002, i Mondiali di pallavolo. La prossima partita dell’Italia sarà contro il Belgio, martedì 26 alle 12:00. Le fasi finali dei Mondiali, invece, inizieranno il 29 agosto.

– Leggi anche: Nella pallavolo femminile l’Italia cambia ma continua a vincere

Tag: italia femminile pallavolo-julio velasco-mondiali pallavolo-pallavolo

Consigliati