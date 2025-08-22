NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto contro la Slovacchia la sua prima partita dei Mondiali

La Nazionale femminile italiana durante la Nations League 2025, 13 luglio 2025 (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)
La Nazionale femminile italiana durante la Nations League 2025, 13 luglio 2025 (Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images)

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto contro la Slovacchia per 3 set a 0 (25-20, 25-14, 25-15) la sua prima partita dei Mondiali 2025. La squadra allenata da Julio Velasco ha così ottenuto la sua trentesima vittoria consecutiva. Solo il primo set è stato piuttosto combattuto, mentre nei restanti due l’Italia si è dimostrata nettamente superiore.

I Mondiali femminili di pallavolo sono iniziati oggi in Thailandia e dureranno fino al 7 settembre. La Nazionale italiana femminile è considerata la favorita per la vittoria, dato che ha vinto gli ultimi tre tornei internazionali a cui ha partecipato: la Nations League del 2024, le Olimpiadi del 2024 e, poche settimane fa, la Nations League del 2025. L’Italia femminile ha vinto solo una volta, nel 2002, i Mondiali di pallavolo.

Le prossime due partite dell’Italia saranno contro Cuba, domenica 24 agosto alle 12:00, e contro il Belgio, martedì 26 agosto alla stessa ora.

Tag: italia femminile pallavolo-julio velasco-mondiali di pallavolo-pallavolo

Consigliati