L’Italia femminile di pallavolo ha vinto contro la Slovacchia la sua prima partita dei Mondiali

L’Italia femminile di pallavolo ha vinto contro la Slovacchia per 3 set a 0 (25-20, 25-14, 25-15) la sua prima partita dei Mondiali 2025. La squadra allenata da Julio Velasco ha così ottenuto la sua trentesima vittoria consecutiva. Solo il primo set è stato piuttosto combattuto, mentre nei restanti due l’Italia si è dimostrata nettamente superiore.

I Mondiali femminili di pallavolo sono iniziati oggi in Thailandia e dureranno fino al 7 settembre. La Nazionale italiana femminile è considerata la favorita per la vittoria, dato che ha vinto gli ultimi tre tornei internazionali a cui ha partecipato: la Nations League del 2024, le Olimpiadi del 2024 e, poche settimane fa, la Nations League del 2025. L’Italia femminile ha vinto solo una volta, nel 2002, i Mondiali di pallavolo.

Le prossime due partite dell’Italia saranno contro Cuba, domenica 24 agosto alle 12:00, e contro il Belgio, martedì 26 agosto alla stessa ora.