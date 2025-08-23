Weekly Beasts

Dopo molte proteste degli abitanti e delle associazioni animaliste, la Corte suprema dell’India ha modificato un provvedimento sui cani randagi che prevedeva di catturare a Nuova Delhi e in alcune città circostanti 5mila cani e portarli nei canili: ha invece disposto che le amministrazioni si debbano limitare a sterilizzarli e vaccinarli, e poi lasciarli liberi. Oltre a un rappresentante di questi cani, nella raccolta della settimana trovate un po’ di ospiti dello zoo di Londra, fotografati durante il suo censimento annuale (è l’occasione giusta per scoprire quanto pesa una lumaca gigante vietnamita), un avvoltoio reale, un’anguilla e un petauro dello zucchero.