I principali giornali nazionali hanno in prima pagina varie parti dell’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini, che ha criticato l’Unione Europea a proposito dei dazi, della guerra a Gaza e di quella in Ucraina. Poi si parla del video che mostra una presunta aggressione compiuta da Almasri in strada a Tripoli, in Libia. Ci sono anche gli aggiornamenti sull’inchiesta sull’urbanistica a Milano dopo che ieri sono stati annullati anche gli arresti domiciliari di Manfredi Catella, presidente della società immobiliare Coima, e le discussioni sul fatto che il tribunale del riesame ha quindi finito per ribaltare tutte le decisioni sui sei arresti di cui si era molto discusso. Molti giornali hanno anche gli attacchi russi in Ucraina e i commenti di Donald Trump sull’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, che appare sempre meno probabile. I quotidiani sportivi hanno in apertura l’inizio del campionato di Serie A.