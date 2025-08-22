Celebripost

Le persone che valeva la pena fotografare in questa terza settimana di agosto non erano moltissime, ma si difendono: al lavoro a New York c’erano Kenneth Branagh, Meryl Streep, Stanley Tucci e Anne Hathaway per le riprese di Il diavolo veste Prada 2, oltre a Katie Holmes e Joshua Jackson per quelle di Happy Hours, mentre Lily Collins era a Venezia per quelle di Emily in Paris. Zoë Kravitz e Austin Butler sono stati fotografati a un photocall per il film Una scomoda circostanza – Caught Stealing, e Jenna Ortega e Tim Burton a un evento per la seconda stagione di Mercoledì. Per finire Amanda Knox, alla presentazione della serie che ha fatto su sé stessa, con l’attrice Grace Van Patten, che interpreta Knox nella serie, e Monica Lewinsky, che è una delle produttrici.

