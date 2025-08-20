Riccardo Bellini sarà il nuovo amministratore delegato di Valentino

A partire dal prossimo 1° settembre Riccardo Bellini sarà il nuovo amministratore delegato dell’azienda italiana di moda Valentino, sostituendo Jacopo Venturini. Bellini ha una lunga carriera da dirigente nella moda e nel lusso: tra le altre cose è stato amministratore delegato di Maison Margiela e Chloé e ha avuto incarichi dirigenziali in aziende come Diesel e Procter & Gamble.

Di una possibile sostituzione dell’amministratore delegato di Valentino si parlava da settimane, principalmente per via degli scarsi risultati economici dell’azienda e dei rapporti tesi al suo interno. I giornali di moda avevano ipotizzato anche le dimissioni del direttore creativo Alessandro Michele, assunto da poco più di un anno per sostituire Pierpaolo Piccioli, che aveva avuto quel ruolo per 25 anni. Al momento non ci sono però conferme su questo: Rachid Mohamed Rachid, il presidente di Valentino, ha detto che Michele lavorerà con Bellini.

