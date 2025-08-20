Negli Stati Uniti è stata aperta un’inchiesta sulla presunta manipolazione dei dati sui crimini a Washington

La procura di Washington D.C. ha aperto un’inchiesta sulla possibilità che i dati sui crimini nella capitale statunitense siano stati manipolati per far apparire il livello di criminalità più basso di quanto in realtà non sia. La procura è guidata da Jeanine Pirro, molto vicina al presidente Donald Trump, che recentemente aveva deciso di inviare in città la Guardia Nazionale per contrastare quello che aveva definito un aumento della criminalità. I dati ufficiali indicano invece una sua diminuzione costante negli anni ed erano stati usati, fra gli altri, dalla sindaca di Washington Muriel Bowser per contestare la decisione di Trump.

L’apertura dell’indagine non è stata confermata ufficialmente ma è stata riferita da fonti anonime a diversi giornali statunitensi. La capitale statunitense ha un tipo di amministrazione particolare che dà ampi poteri al governo federale per intervenire sulle questioni cittadine.

