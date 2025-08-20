Nel 2026 l’Eurovision Song Contest si terrà a Vienna

Nel 2026 l’Eurovision Song Contest, la più grande competizione musicale europea, si terrà dal 12 al 16 maggio a Vienna. Lo ha annunciato la televisione pubblica austriaca ORF. L’organizzazione di quest’edizione spetta all’Austria perché quella passata era stata vinta dal suo concorrente, il cantante austriaco JJ, con la canzone “Wasted Love”. Oltre alla capitale anche la città di Innsbruck si era candidata a ospitarla. La scelta della città è stata fatta dall’ORF insieme all’Unione europea di radiodiffusione (EBU), l’organizzazione che associa i più grandi operatori televisivi europei e organizza l’evento.

Vienna aveva già ospitato l’Eurovision nel 1967 e nel 2015. Già dieci anni fa la competizione si era svolta all’interno della Wiener Stadthalle, un complesso per eventi di vario genere dove si terrà anche la prossima edizione.