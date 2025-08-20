In Afghanistan almeno 79 persone sono morte nello scontro tra un camion e un autobus che trasportava afghani espulsi dall’Iran

Nella provincia di Herat, nell’ovest dell’Afghanistan, un autobus che trasportava persone afghane che di recente erano state espulse dall’Iran si è scontrato con un camion, causando la morte di almeno 79 persone, tra cui 17 bambini. Il camion trasportava carburante, e l’autobus si è incendiato; nell’incidente è stato coinvolto anche un terzo veicolo (una moto). Gli incidenti automobilistici in Afghanistan sono frequenti anche per via delle cattive condizioni delle strade dopo la guerra durata vent’anni tra il regime talebano e gli Stati Uniti, conclusa nel 2021 col ritiro statunitense e il ritorno al potere dei talebani.

Dall’inizio dell’anno l’Iran ha espulso circa un milione e mezzo di persone afghane che vivevano nel paese. Le espulsioni sono diventate più frequenti, massicce e aggressive dopo la guerra fra Israele e Iran di giugno: il regime iraniano infatti sostiene che fra le persone afghane ci siano spie pagate dai servizi segreti israeliani. L’obiettivo iraniano è raggiungere i due milioni di espulsioni entro la fine dell’anno. Sono numeri enormi, che si aggiungono agli oltre 800mila cittadini afghani spinti o costretti a lasciare il Pakistan dall’ottobre del 2023.

