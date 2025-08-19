Le prime pagine di oggi
Ancora con la visita dei leader europei e Zelensky a Washington, i morti per i taser delle forze dell'ordine e il ritiro di Jannik Sinner ai Masters 1000 di Cincinnati
Anche oggi come nei giorni scorsi quasi tutti i quotidiani dedicano la notizia in apertura all’incontro che c’è stato lunedì sera a Washington fra Volodymyr Zelensky, Donald Trump e diversi altri leader europei (fra cui Giorgia Meloni). Molti scrivono poi in prima pagina delle due persone morte nel giro di 48 ore dopo essere state colpite dai taser delle forze dell’ordine, in circostanze diverse. Altri si occupano ancora della morte di Pippo Baudo: ieri c’è stata la camera ardente a Roma. Infine, anche fra i quotidiani non sportivi alcuni scrivono del ritiro di Jannik Sinner dalla finale dell’importante torneo di tennis di Cincinnati.