La tennista Iga Swiatek ha battuto Jasmine Paolini nella finale del WTA 1000 di Cincinnati

La tennista polacca Iga Swiatek ha battuto Jasmine Paolini nella finale del torneo WTA 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti. Swiatek ha vinto in due set con un punteggio di 7-5 e 6-4, e dopo aver perso i primi tre game della partita. Con la vittoria del torneo Swiatek ha guadagnato una posizione nel ranking mondiale (era terza e ora è seconda).

Prima di vincere il torneo di Cincinnati, che si gioca su cemento, Swiatek aveva vinto con un doppio 6-0 il torneo Wimbledon, uno dei quattro tornei più importanti del tennis, quelli del cosiddetto del Grande Slam. La sua precedente vittoria in un torneo giocato sul cemento era stata nel 2024 a Indian Wells, un altro torneo WTA 1000 (i più importanti dopo quelli del Grande Slam) giocato negli Stati Uniti.

Swiatek ha 24 anni ed è considerata da alcuni anni una delle tenniste più forti al mondo. Si fece conoscere nel 2020, quando a 19 anni vinse da sconosciuta il suo primo Roland Garros, che si svolge sulla terra rossa, la superficie dove Swiatek gioca il suo tennis migliore. Da allora ha vinto altri quattro Grandi Slam (tre Roland Garros di fila, dal 2022 al 2024, e uno US Open), e tra il 2022 e il 2024 è stata prima nel ranking mondiale femminile per 125 settimane di fila.

Per Paolini, ora ottava nel ranking mondiale, la finale di Cincinnati è stata la seconda dell’anno nel singolare di un torneo 1000, dopo quella di maggio agli Internazionali d’Italia, dove vinse contro Coco Gauff.

