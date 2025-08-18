Sono tornati regolari i tempi di percorrenza dei treni ad alta velocità tra Milano e Roma

Da oggi, lunedì 18 agosto, sono tornati regolari i tempi di percorrenza delle tratte dell’alta velocità tra Milano e Roma, per la fine di alcuni lavori di manutenzione programmati attorno alla stazione di Bologna. Per tutta la scorsa settimana per viaggiare tra le due città con i treni ad alta velocità (sia di Trenitalia che di Italo) ci sono volute quasi due ore in più delle consuete tre ore o tre ore e mezza, dato che i treni erano stati deviati sulla linea non ad alta velocità. Fino al 25 agosto nei punti appena rinnovati i treni andranno comunque a una velocità ridotta, con un aumento dei tempi di percorrenza di 15 minuti.

Quelli vicino a Bologna erano solo alcuni dei vari lavori sulle ferrovie italiane previsti per agosto, che hanno allungato i tempi per raggiungere diverse destinazioni. Tra gli altri ancora in corso, fino al 28 settembre sulla Milano-Genova alcuni binari sono chiusi per lavori programmati, con tempi aumentati da 20 a 60 minuti. Fino al 25 agosto sulla linea Milano-Venezia i tempi di viaggio sono più lungi di 90 minuti, per lavori attorno alla stazione di Vicenza.

