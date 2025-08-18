A Polignano a Mare un turista di 23 anni è morto per aver sbattuto la testa in un tuffo da una scogliera

Un turista siciliano di 23 anni, Francesco Aronica, è morto a Polignano a Mare, in Puglia, per aver sbattuto la testa tuffandosi da diversi metri di altezza nell’insenatura di Lama Monachile, una zona molto visitata per le scogliere a picco sul mare. Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorritori medici e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’acqua con difficoltà a causa della posizione poco accessibile. Aronica è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Monopoli, ed è morto dopo numerosi tentativi di rianimazione.