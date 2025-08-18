Le prime pagine di oggi
I leader europei alla Casa Bianca con Zelensky, le proteste in Israele contro il governo, e le cerimonie per la morte di Pippo Baudo
Le prime pagine di oggi dedicano quasi tutte l’apertura all’incontro previsto oggi alla Casa Bianca, dove molti importanti leader europei accompagneranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Donald Trump, in una visita organizzata dopo l’incontro in Alaska tra il presidente americano e quello russo Vladimir Putin. Altro tema che trova spazio è quello delle grandi proteste che ci sono state domenica in Israele contro il governo, organizzate dalle famiglie degli ostaggi per chiedere la fine della guerra. Si parla ancora del conduttore televisivo Pippo Baudo perché lunedì iniziano le cerimonie per la sua morte, con una camera ardente aperta al pubblico al teatro delle Vittorie a Roma.