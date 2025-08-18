Sono tornati in Texas i deputati Democratici che avevano lasciato lo stato per bloccare una proposta di legge sui collegi elettorali

Sono rientrati in Texas i più di 50 deputati locali del Partito Democratico che il 3 agosto avevano lasciato lo stato per bloccare una proposta di legge di modifica dei confini delle circoscrizioni elettorali. La proposta di legge, una volta approvata, favorirà i Repubblicani alle elezioni della Camera dei rappresentanti federali. L’assenza dei deputati Democratici finora ne ha impedito l’approvazione perché impediva il raggiungimento del quorum di 100 su 150 della Camera statale, necessario per procedere con la votazione. I deputati Democratici in Texas sono 62.

I deputati avevano deciso di uscire dai confini dello stato perché qualora vi fossero rimasti i Repubblicani avrebbero potuto provare a rintracciarli e chiedere alla polizia di portarli fisicamente in aula (successe per esempio nel 2003). Negli Stati Uniti la polizia ha competenza all’interno dello stato, e non può quindi agire quando una persona si trova in uno stato diverso.

La loro assenza non ha prodotto grossi risultati in Texas: ha impedito al parlamento statale di procedere alla votazione durante la prima sessione speciale, convocata dal governatore Greg Abbott, repubblicano, il quale però ora potrà convocarne un’altra, come aveva promesso. Intanto però la protesta ha fatto discutere delle mappe elettorali a livello nazionale e lunedì la Camera statale della California voterà per procedere a una modifica della mappa elettorale statale che invece favorisca i Democratici, per controbilanciare le modifiche attese in Texas.