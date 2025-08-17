Gli Stati Uniti hanno interrotto gli ingressi di persone da Gaza per motivi umanitari

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato l’interruzione di un programma che concedeva visti umanitari alle persone palestinesi della Striscia di Gaza che avevano bisogno di urgenti cure mediche. Il dipartimento ha spiegato che i visti umanitari sono stati sospesi per «una revisione completa e accurata dei processi e delle procedure». La decisione è arrivata dopo che Laura Loomer, un’attivista di estrema destra vicina al presidente Donald Trump, aveva definito il programma «un abominio».

I programmi per aiutare le persone palestinesi gravemente malate sono attivi in vari paesi del mondo, compresa l’Italia, che ha accolto negli ultimi mesi decine di persone – soprattutto bambini, ma non solo – fatti uscire da Gaza con voli umanitari. Sabato una donna gazawi di 20 anni da poco arrivata all’ospedale Cisanello di Pisa è morta a causa di un’improvvisa crisi respiratoria. La donna era già molto debole al suo arrivo, anche a causa del grave stato di malnutrizione in cui si trovava.