È morta in ospedale a Pisa una ragazza palestinese arrivata in Italia per curarsi

Una ragazza di vent’anni arrivata in Italia dalla Striscia di Gaza su un volo umanitario è morta all’ospedale Cisanello di Pisa. Si chiamava Marah Abu Zuhri, ed era arrivata nella notte tra il 13 e il 14 agosto insieme ad altre 30 persone con gravi patologie o ferite dovute ai bombardamenti israeliani. L’ospedale ha detto che la morte è stata causata da un’improvvisa crisi respiratoria, seguita da un arresto cardiaco: le condizioni di salute della ragazza erano già molto gravi al suo arrivo, anche a causa del grave stato di malnutrizione in cui si trovava.

Secondo gli ultimi dati dell’ONU, dall’inizio della guerra almeno 227 persone sono state uccise da sintomi legati alla malnutrizione nella Striscia di Gaza. La situazione si è aggravata moltissimo negli ultimi mesi, quando il governo israeliano ha bloccato l’ingresso di cibo e medicinali. Nelle ultime settimane, spinto dalle crescenti pressioni internazionali, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha cercato di negare la carestia causata dal suo governo sostenendo (senza alcuna prova) che il grave stato di malnutrizione dei palestinesi sia una fake news diffusa dai giornali di tutto il mondo.