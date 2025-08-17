La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura agli sviluppi dell’incontro in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin e alla visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, prevista per lunedì. Grande spazio è però dedicato a Pippo Baudo, uno dei più noti e importanti conduttori televisivi italiani, morto sabato a 89 anni. Si parla anche dello scioglimento del NITAG (Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni), un organismo indipendente composto da esperti che ha il compito di dare pareri scientifici sui vaccini e consigli sulle politiche vaccinali, fatto decadere sabato con un decreto del ministro della Salute Orazio Schillaci dopo giorni di polemiche. Altri danno risalto all’inchiesta sull’edilizia a Milano, altri ancora a un caso di cronaca avvenuto a Ischia, in Campania, dove un uomo ha ucciso la suocera e il compagno dell’ex moglie per poi togliersi la vita.