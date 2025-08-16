Jasmine Paolini ha battuto Coco Gauff, tennista numero due al mondo, e si è qualificata per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati

La tennista italiana Jasmine Paolini ha battuto per 2 set a 1 (col punteggio di 2-6, 6-4, 6-3) la statunitense Cori Gauff, meglio nota col soprannome Coco, e si è qualificata per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, un importante torneo di tennis che si sta giocando negli Stati Uniti. Dopo aver perso il primo set in maniera piuttosto netta, Paolini ha rimontato imponendo il suo gioco e approfittando dei molti errori di Gauff, che nel corso della partita ha commesso 16 doppi falli (cioè ha sbagliato sia il primo che il secondo servizio, cedendo così il punto all’avversaria).

Per Paolini è un risultato notevole: Gauff è al secondo posto nella classifica mondiale, ed era considerata la favorita per la vittoria del torneo, anche perché giocava davanti al suo pubblico. È la seconda volta che Paolini batte Gauff quest’anno: era già successo a maggio nella finale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia.

Paolini ha 29 anni e ormai da un paio d’anni è di gran lunga la miglior tennista italiana, stabilmente tra le prime dieci della classifica mondiale (attualmente è nona). Nella semifinale di domenica giocherà contro la russa Veronika Kudermetova.